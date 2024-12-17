Пострадавший при обрушении рудника в Приморье скончался
Спасенный из-под завалов рудника в Приморье умер в скорой помощи
Спасенный из-под завалов рудника в Приморье горняк умер в машине скорой помощи, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава региона.
«На место оперативно прибыла бригада скорой помощи. По дороге в больницу мужчина скончался», — уточнили в ведомстве.
Обвал пород произошел на руднике «2-й Советский» в городе Дальнегорске Приморского края.
Восемь человек вышли из-под завалов самостоятельно, одного горняка передали врачам.