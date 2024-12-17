МЧС: в Приморье горноспасатели подняли пострадавшего на руднике
Обвал пород произошел на руднике «2-й Советский» в Дальнегорске
Обвал пород произошел на руднике «2-й Советский» в Дальнегорске Приморского края, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Причиной обвала стал горный удар с обрушением пород. В момент происшествия там находились 11 человек, из которых восемь — вышли самостоятельно.
Пострадал один работник. Его подняли на поверхность и передали врачам.
Вместе с ним вышли еще двое горнорабочих, сказано в сообщении ведомства.
Ранее на обрушившейся угольной шахте в Якутии погиб горняк.