Пострадавших при экстренной посадке самолета Red Wings нет
Самолет Red Wings совершил экстренную посадку в Домодедово
Борт Boeing 777-200, выполнявший рейс из Москвы в Пхукет, благополучно приземлился в аэропорту вылета после возгорания второго двигателя, сообщает ТАСС.
На борту находились 412 человек, все пассажиры и экипаж в безопасности. Аэропорт Домодедово продолжает штатную работу.
В Red Wings заявили, что информация ряда Telegram-каналов о «пылающем самолете» была некорректной, и подтвердили корректировку расписания нескольких рейсов из-за инцидента.
Расследование причин технической неисправности уже начато.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.