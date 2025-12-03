Пострадавших при экстренной посадке самолета Red Wings нет

сегодня в 23:06

Борт Boeing 777-200, выполнявший рейс из Москвы в Пхукет, благополучно приземлился в аэропорту вылета после возгорания второго двигателя, сообщает ТАСС .

На борту находились 412 человек, все пассажиры и экипаж в безопасности. Аэропорт Домодедово продолжает штатную работу.

В Red Wings заявили, что информация ряда Telegram-каналов о «пылающем самолете» была некорректной, и подтвердили корректировку расписания нескольких рейсов из-за инцидента.

Расследование причин технической неисправности уже начато.

