Пострадали три человека: в Кемерове столкнулись Lada Priora и Daewoo Matiz

В результате чудовищной аварии в Кемерове пострадали три человека

На улице Двужильного в Кемерове в результате крупного ДТП пострадали владельцы двух столкнувшихся автомобилей и пассажир, сообщает Сiбдепо .

«Водитель-мужчина 2002 года рождения, управляя автомобилем Lada Priora, двигался по улице Юрия Двужильного, со стороны улицы Баумана в направлении проспекта Молодежного, выехал на запрещающий сигнал светофора (желтый), в результате чего совершил столкновение с автомобилем Daewoo Matiz», — сообщили в пресс-службе ГАИ по городу.

Все участники аварии 2002 и 2003 года рождения, их доставили в больницу и оказали необходимую медицинскую помощь, но они находятся в состоянии средней и высокой степени тяжести.

Ранее сообщалось о массовом ДТП на Дмитровском шоссе в Москве. В районе дома № 137 столкнулись 4 автомобиля. Обстоятельства уточняются, информации о пострадавших пока не поступало.