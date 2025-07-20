Пострадали 5 человек: дикая лиса напала на детей в лагере «Морской» в Крыму

Дикая лиса покусала детей в лагере «Морской» в Крыму во время ночевки на природе

Пятеро детей пострадали в лагере «Морской» в Крыму, когда на них напала дикая лиса. Животное покусало ребят, пока они спали в палатках на природе. Об этом сообщила Ксения Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» .

Инцидент произошел в ночь на 19 июля, когда дети отдыхали на «русской поляне». Они разместились в палатках по три-четыре человека. Причем закрывать их не стали из-за жары.

Около 00:30 в открытые палатки проникла дикая лиса. Она покусала пятерых детей и вожатого лагеря «Лазурный», который попытался отогнать животное от ребят.

По словам Собчак, ребят с укусами ног, лиц и бровей доставили в больницу только в 11 часов утра, хотя нападение произошло ночью. В итоге пострадавшим сделали прививки от бешенства только спустя 13 часов после происшествия.

Ранее домашняя немецкая овчарка прокусила шею и руки 6-летнему мальчику в Новой Москве. Глубина некоторых укусов достигает 3 см.