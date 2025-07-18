Домашняя немецкая овчарка прокусила шею и руки 6-летнему мальчику в Новой Москве

В СНТ «Родник» в Новой Москве 18 июля домашняя немецкая овчарка набросилась на шестилетнего сына своего хозяина и покусала его, в том числе за шею. Врачи делают все возможное, чтобы спасти жизнь ребенка, сообщает Mash .

Предварительно известно, что мальчик хотел погладить животное и подошел к нему. Но вместо того, чтобы принять ласку ребенка, немецкая овчарка набросилась на него.

Как итог, у мальчика прокусана шея, на руках, теле и голове — рваные раны. Глубина некоторых укусов достигает трех сантиметров. Мальчика госпитализировали, врачи борются за его жизнь.

Еще одним пострадавшим в этой истории является мужчина, который пытался спасти от своей собаки сына и тоже получил раны. Ему помощь оказана на месте.

Год назад эту овчарку хотели усыпить, но пожалели. Теперь отец пострадавшего мальчика пообещал усыпить агрессивного питомца в ближайшее время. Все обстоятельства случившегося устанавливаются компетентными органами.