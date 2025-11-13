Постоянно вызывала скорую: убившая молотком сына москвичка страдала ипохондрией

Жительница Москвы, которая забила молотком шестилетнего сына, постоянно жаловалась на плохое самочувствие и вызывала на дом скорую помощь. По предварительным данным, она страдала ипохондрией, сообщает Mash .

Женщина обращалась к врачам 2-3 раза в неделю, так как сильно боялась заболеть. Приехавшим на дом медикам она жаловалась на головную боль и боли в спине.

Кроме того, у москвички были навязчивые мысли, тревожность, необоснованный страх. Как предполагают эксперты, они могли появиться вследствие возможного шизотипического расстройства. Сейчас специалисты проводят необходимые тесты, чтобы проверить эту версию.

Накануне вечером в одной из квартир дома на улице Академика Анохина было найдено тело шестилетнего малыша. Он был убит собственной матерью, которая затем попыталась покончить с собой.

Перед тем, как совершить убийство сына, женщина оставила странную записку, в которой говорилось о ее тяжелом состоянии здоровья и болезни ребенка.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.