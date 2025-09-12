Поставил в жилье камеры: сталкер в Татарстане разводил бывшую на секс шантажом

Мужчина в Татарстане оказался настоящим мастером сталкинга. Он пробрался в квартиру к бывшей девушке, взломал ее социальные сети, шантажировал сливом интимных фото и даже привлек к ситуации дочь экс-возлюбленной, сообщает Baza .

Пара была вместе 2 года, но недавно они расстались. В феврале мужчина подстерег бывшую и начал требовать близости, шантажируя сливом интимных фото в Сеть. Женщина написала заявление в полицию, после чего получила плевок в лицо от мужчины. Также он обозвал ее ш*****.

Когда жертва сталкера уехала в отпуск, он обманом заставил ее дочь оставить ключи в почтовом ящике, пробрался в квартиру и установил под диваном камеру. Так он следил за бывшей, но вскоре она обнаружила устройство и снова написала заявление в полицию.

Мужчина взломал электронную почту женщины, получил доступ ко всем данным, привязав свой номер телефона. То же самое ждало и социальные сети. Все подписчики были удалены, а на аватарке оказалось интимное фото жертвы.

Когда сталкер узнал об отпуске экс-возлюбленной, он угрожал порвать ее паспорт в аэропорту, подбросить наркотики, прокалывал колеса на машине, разместил ее номер на сайте интимных услуг, а также применял физическое насилие, о чем составлено несколько протоколов. В итоге в отношении сталкера возбудили уголовное дело сразу по 5 статьям.

Ранее лектор российского общества «Знание», детский экзистенциальный психотерапевт Мария Зубащенко рассказала, что делать, если замечены признаки сталкерства. В процессе общения сталкер действует постепенно: втирается в доверие, а затем начинает запугивать.