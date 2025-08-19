Скриншоты, даты, время: психотерапевт ответила, как вести себя со сталкером

«Сталкер использует манипуляции и угрозы, чтобы контролировать жертву. В результате ее жизнь превращается в кошмар, развиваются психосоматические и физические симптомы, в том числе хронические заболевания, а из-за страха и бездействия теряется связь с реальностью», — отметила эксперт.

Также Зубащенко добавила, что сталкингом называют любое преследование, которое включает в себя домогательства, слежку, навязчивые сообщения и в целом любые попытки установить связь с человеком. Жертвой может стать кто угодно как бывшие партнеры, супруги, одноклассники, так и случайные знакомые в интернете.

Так, в процессе общения сталкер действует постепенно: втирается в доверие, а затем начинает запугивать. Жертва чаще всего испытывает в такой ситуации страх за свою жизнь и страх, что из-за нее кто-то может погибнуть. Так как в основном никаких очевидных доказательств против сталкера нет, жертвы стараются справиться с проблемой самостоятельно.

Основными признаками сталкинга психотерапевт назвала интернет-угрозы, попытки связаться через знакомых, распространение сведений, порочащих честь и достоинство, преследование, фото- и видеосъемка без разрешения, непрошеные подарки, порча имущества и выдвижение требований. При обнаружении этих признаков для собственной защиты лучше начать собирать доказательства: сохранять скриншоты звонков, сообщений и писем, указывать даты, время и обстоятельства инцидентов.