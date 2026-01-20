«Поставь „Я русский“!» Москвич хотел отрезать голову бармена, не включившего песню SHAMAN

В Москве посетитель напал на бармена, не включившего ему песню SHAMAN

Посетитель бара на Измайловском проспекте в Москве напал на работника заведения из-за того, что тот не включил песню «Я русский» исполнителя SHAMAN по его просьбе, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по столице.

Завязавшаяся словесная перепалка быстро переросла в угрозы. Конфликт зафиксировала камера, установленная в заведении.

Сначала 57-летний москвич, возмущенный невозможностью послушать полюбившийся трек, позвал бармена выйти на улицу и разобраться. Когда работник пошел за курткой в подсобное помещение, буйный посетитель схватил нож и стал угрожать им молодому человеку.

«Ты м****, я щас тебе голову отрежу! Иди сюда! Я тебе сказал, поставь „Я русский“, что непонятно?!» — выкрикнул неадекват.

Опешивший бармен задал мужчине вопрос: «Ты дурак что ли?».

Затем в конфликт вмешался еще один посетитель заведения, вместе с работником бара он скрутил нападавшего. На место по сигналу «тревога» прибыл патруль Росгвардии, вооруженного агрессора задержали и передали полиции. Предварительно, он был пьян.

Ранее Красногорский суд оштрафовал комика Александра Гудкова на 11 тыс. рублей за пародию «Я узкий», где использовалась аранжировка песни SHAMAN «Я русский».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.