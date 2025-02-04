Постарались хакеры: в соцсети X появилось «голое» фото Трампа

Baza: хакеры опубликовали фото «голого Трампа» в его аккаунте в соцсети X

По предварительным данным, хакеры подменили ссылку, сокращенную через сервис bitly. Они изменили картинку в одном из старых постов Трампа, который был опубликован 15 апреля 2011 года.

X обновила предпросмотр, из-за чего люди увидели данную картину. Пост с фотографией «голого Трампа» стал одним из самых комментируемых в аккаунте президента США.

На фото мужчина, похожий на Трампа, стоит без какой-либо одежды. При этом неизвестно, настоящий ли это снимок и точно ли на нем запечатлен президент США. Достоверность картинки ничем не подтверждена.

Ранее Трамп призвал Канаду стать 51-м штатом США. По его словам, это принесет жителям значительные налоговые льготы и отмену таможенных ограничений.