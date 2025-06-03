Пост Щепихина с обвинениями в адрес блогеров мог спровоцировать похищение

Московский бизнес-коуч Арег Щепихин, называющий себя «визионером № 1 в мире», был похищен в центре столицы сразу после публикации провокационного видео, сообщает Telegram-канала Baza .

На записи, сделанной у Ярославского вокзала, он обвинил популярного блогера Дмитрия Портнягина в употреблении наркотиков. По данным Telegram-канала, именно эта локация могла выдать его местонахождение похитителям.

Щепихин позиционировал себя как мультипрофессионала с 18 специальностями, включая эксперта по бизнесу с Китаем. Его соцсети пестрят фотографиями с известными личностями — от помощника президента Владимира Мединского до фигуристки Евгении Медведевой. Однако скандальные высказывания в адрес чеченского народа и мусульманских святынь, а также последние обвинения в адрес блогеров могли стать причиной похищения.

Правоохранительные органы пока не дали официальных комментариев. Инцидент произошел на фоне предыдущих угроз в адрес бизнес-коуча после его оскорбительных высказываний в соцсетях.