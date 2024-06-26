Пост радиационного контроля ЗАЭС уничтожен при украинском обстреле

сегодня в 08:56

Пост радиационного контроля в Великой Знаменке полностью оказался уничтожен в результате обстрела ВСУ, сообщает пресс-служба Запорожской АЭС.

Специалисты АЭС провели компенсирующие мероприятия по контролю радиационной обстановки в районе расположения станции. Его ведут в непрерывном режиме. Сейчас обстановка не превышает естественных фоновых значений.

ВСУ вечером 21 июня ударили дроном по подстанции «Радуга», которая снабжает Энергодар, был поврежден трансформатор. Ранее также была уничтожена подстанция «Луч».

Подобные террористические акты со стороны ВСУ могут оказать влияние на обеспечение ядерной безопасности АЭС.