На Запорожской АЭС нарушена работа инфраструктурных объектов из-за атаки ВСУ

сегодня в 12:52

В результате атаки ВСУ на подстанцию «Радуга» на Запорожской АЭС оказалось нарушено функционирование инфраструктурных объектов, таких как транспортный цех, типография, УПТК. Они остались без электроснабжения, сообщает пресс-служба ЗАЭС.

Меры по обеспечению ядерной безопасности полностью созданы.

Повторная атака на ключевые объекты инфраструктуры Энергодара является угрозой для жизнеобеспечения города, поскольку тут проживают сотрудники ЗАЭС, обеспечивающие безопасную эксплуатацию станции.

Подобные террористические акты со стороны ВСУ могут оказать влияние на обеспечении ядерной безопасности АЭС.

ВСУ вечером 21 июня ударили дроном по подстанции «Радуга», которая снабжает Энергодар, был поврежден трансформатор. Также ранее была уничтожена подстанция «Луч».