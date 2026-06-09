Поссорились: молодой человек порезал ножом двух парней в центре Москвы

В столице задержали молодого человека 2007 года рождения подозреваемого в покушении на убийство двух парней 17 и 18 лет, сообщает городской главк СКР.

По информации следователей, утром во вторник вблизи Большого Спасоглинищевского переулка молодой человек поссорился с двумя парнями, после чего ударил их ножом. Потерпевшие доставлены в больницы, им оказывается квалифицированная медпомощь.

В ближайшее время задержанного злоумышленника доставят в подразделение столичного ведомства, где следователи будут его допрашивать.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц). Следователи и криминалисты еще работают на месте нападения. Они устанавливают все обстоятельства инцидента

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