Посольство РФ: информации о пострадавших россиянах в Венесуэле не поступало

В результате атаки США на Венесуэлу здание российского посольства в Каракасе осталось неповрежденным. Информации о пострадавших россиянах также пока не поступало, сообщили в посольстве России в Венесуэле .

Удары США не затронули ни районы расположения дипломатической миссии России, ни соседние кварталы венесуэльской столицы. Все сотрудники посольства находятся в полной безопасности.

Сведений о раненых или погибших среди граждан России не поступало. Посольство поддерживает непрерывную связь с правительством Венесуэлы и российскими гражданами, находящимися в стране.

Номер телефона для экстренной связи с посольством: +58-212-993-45-31.

Ранее сообщалось, что 3 января США нанесли удары по военным объектам в Каракасе. Президент Николас Мадуро успел подписать указ о введении в стране чрезвычайного положения, после чего вместе с женой был захвачен Америкой и вывезен из своей страны.

