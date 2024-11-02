Посмеялся над любимой кошкой: петербуржец до смерти забил брата лопатой

В Санкт-Петербурге в частном доме по улице Утиной произошло убийство. Мужчина забил брата до смерти из-за насмешки над его любимой кошкой, сообщает Telegram-канал «Фонтанка SPB Online».

Любимый питомец скончался, поэтому мужчина взял лопату и отправился хоронить кошку на задний двор. Когда он выкопал яму, мимо проходил брат и начал смеяться над смертью животного, что вывело 43-летнего мужчину из себя.

Он схватил лопату и нанес родственнику 11 ударов в жизненно важные органы. Брата госпитализировали, но спустя неделю он умер.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Известно, что ранее он уже был судим за грабеж, разбой, вымогательство, кражу и убийство. Его освободили летом 2018 года.

В скором времени в Борском округе Нижегородской области перед судом предстанут двое подростков за жестокое убийство мужчины. Погибшего били руками, ногами и деревянными предметами по голове, телу.