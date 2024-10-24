Забили руками и ногами: нижегородских подростков будут судить за убийство мужчины

В Нижегородской области обвиняемые в убийстве подростки предстанут перед судом

В Борском округе Нижегородской области перед судом предстанут двое подростков за жестокое убийство мужчины, сообщает ИА «Время Н» .

«Подростки жестоко избили мужчину, нанеся ему множественные удары руками, ногами и деревянными предметами по голове, телу», — заявили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Все произошло в ночь на 22 февраля в квартире дома на улице Молодежной в поселке Октябрьский. Уголовное дело направлено в суд.

Ранее в Петрозаводске 30-летний наркоман преследовал 16-летнюю девушку, удерживал ее, бил и насиловал. Потерпевшая перестала ночевать дома, тревогу забила ее мать. Она обратилась в благотворительный фонд «Мама-Дом» и рассказала о произошедшем.

Девочка долго скрывала личность своего мучителя. Полиция не смогла помочь семье, тогда мать перевела девушку на домашнее обучение и максимально оградила от контактов со внешним миром. Наркоман ворвался в квартиру с ножом и угрожал всей семье, но уже через несколько дней его арестовали.