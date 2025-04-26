Последствия взрыва на оборонном заводе в Киеве попали в Сеть

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В Киеве на оборонном заводе «Буревестник» прогремел взрыв

Очевидцы распространили в Сети видео с места взрыва на оборонном заводе «Буревестник» в Киеве, на кадрах видно, что над предприятием поднимается черный густой дым, пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» .

Несмотря на то, что на оборонном заводе прогремел взрыв, власти Киева не объявляли режим воздушной опасности. Что именно произошло на предприятии, неизвестно.

Завод «Буревестник» производит радиолокационные станции, а также занимается их ремонтом, специализируется на морском приборостроении.

Сообщается, что у оборонного предприятия есть статус стратегического значения для Украины.

Ранее американский президент Дональд Трамп через соцсети обратился к президенту России Владимиру Путину и потребовал прекратить удары по Киеву, напомнив о важности заключения мира между странами в кратчайшие сроки.