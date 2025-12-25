Последователь Алекса Лесли бьет девушек по попам в питерском Мурине

В Ленинградской области появился последователь «секс-гуру» Алекса Лесли, который охотится на девушек прямо на улице. Он подбегает к жертвам и бьет их по ягодицам, сообщает SHOT .

Извращенца несколько раз видели в Мурине на пересечении улиц Шувалова и Менделеева. Одна из пострадавших рассказала, что шла по улице, но внезапно сзади к ней побежал мужчина и шлепнул ее по попе.

После этого извращенец показал два своих бицепса. Пострадавшая — тренер местного фитнес-клуба. Она успела сфотографировать обидчика и обратилась в полицию.

Позднее выяснилось, что извращенец домогался и других девушек на улице. Одна пострадавшая заявила, что мужчина ударил ее по попе в том же месте, где пострадала фитнес-тренер.

Ранее в России на блогера Александра Кириллова (Алекса Лесли) было возбуждено уголовное дело за призыв к совершению насильственных действий сексуального характера. Он призывал своих учеников находить на улицах девушек и домогаться их.

Мужчину объявили в розыск, а затем заочно арестовали.

