После визита Гуфа в бане в Апрелевке обнаружили неизвестный порошок

Mash: против Гуфа могут завести «уголовку» за употребление наркотиков в бане

Известного рэпера Гуфа могли забрать в отделение полиции, поскольку он курил самокрутки, отказался от оплаты и в конечном итоге устроил драку в бане в подмосковной Апрелевке. Кроме того, после его визита в комплексе нашли неизвестный порошок, сообщает Mash .

Гуф и еще шесть приятелей заплатили за два часа пребывания в бане. Затем музыкант попросил выключить установленные на территории камеры наблюдения и продлил аренду на три дополнительных часа.

Гуф также оплатил остальные зоны отдыха в бане. Он хотел остаться на территории комплекса без лишних людей.

Потом музыкант вместе с друзьями курили самокрутки. С них потребовали оплатить штраф за это. После чего за весь отдых рэперу выставили чек на сумму 78 тыс. рублей.

В конце посещения у компании возникли трудности с проведением оплаты. Начался конфликт с сотрудниками банного комплекса.

К Гуфу вместе с управляющей подошел ее двоюродный брат. Музыкант подумал, что мужчина тайно снимает его на видео, отобрал смартфон и нанес удар по уху. После этого в комплекс прибыли сотрудники правоохранительных органов и забрали артиста в отдел.

В отношении Гуфа и приятелей могут завести уголовное дело из-за хранения запрещенных веществ. Однако это произойдет только в том случае, если окажется, что оставленный в бане порошок — наркотик.

Персонал комплекса уверяет, что Гуф употреблял запрещенные вещества и предлагал их администратору. После того, как музыкант покинул баню, небольшие частицы неизвестного порошка были найдены на стенах и столе.

На полу также лежали пакеты. Сейчас их проверяют эксперты.

Ранее сообщалось, что Гуф, предположительно, ударил двоюродного брата администратора по уху. В результате музыкант повредил свою руку. Пострадавший снял побои и написал заявление в полицию.