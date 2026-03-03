После ударов США и Израиля разрушены 20 иранских школ

Из-за ударов США и Израиля по Ирану 20 школ разрушены. Кроме того, 120 учеников и учителей получили ранения, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ISNA.

Ранее сообщалось, что 175 учеников и учителей школ погибли в результате ударов США и Израиля по Ирану с 28 февраля, включая 165 погибших из-за атаки на здание начальной школы для девочек в иранском городе Минаб.

В Иране похоронили 171 школьницу, которые были убиты во время ударов армий США и Израиля по учебному учреждению на юге государства. На процессию пришло множество местных жителей.

Утром 28 февраля Соединенные Штаты и Израиль начали атаковать объекты в Иране. Погибли гражданские лица, была разрушена некоторая инфраструктура. Иран нанес ответный удар по Израилю и военных базах США в странах Ближнего Востока.

