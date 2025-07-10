После удара в Курской области загорелся склад

Беспилотник ВСУ атаковал поселок Карла Либкнехта Курчатовского района в Курской области. В результате удара произошло возгорание на складе, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале .

«В результате удара по одному из объектов произошло возгорание склада с доской на площади около 50 квадратных метров», — отметил он.

На место прибыли пожарные.

В результате атаки никто не пострадал.

Незадолго до этого украинский беспилотник нанес удар по предприятию в селе Малое Солдатское Беловского района Курской области.