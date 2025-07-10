После удара в Курской области загорелся склад
Беспилотник ВСУ атаковал поселок Карла Либкнехта Курчатовского района в Курской области. В результате удара произошло возгорание на складе, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале.
«В результате удара по одному из объектов произошло возгорание склада с доской на площади около 50 квадратных метров», — отметил он.
На место прибыли пожарные.
В результате атаки никто не пострадал.
Незадолго до этого украинский беспилотник нанес удар по предприятию в селе Малое Солдатское Беловского района Курской области.