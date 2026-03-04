После прямого удара ракетный корвет иранских ВМС «Шахид Сайяд Ширази» загорелся
Иранский военный корабль загорелся в результате прямого удара. Речь идет о ракетном корвете «Шахид Сайяд Ширази», принадлежащем военно-морским силам Ирана, об этом в своем Telegram-канале сообщил военкор Юрий Котенок.
Происшествие случилось вблизи города Бандер-Аббас. Корабль находился в акватории Ормузского пролива.
Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) сделал заявление о блокировке этого морского пути. КСИР объявил о перекрытии Ормузского пролива.
На данный момент судно охвачено огнем. На опубликованных военкором кадрах видно, что от подбитого корабля идет черный густой дым, при этом открытого пламени не видно. Информация о пострадавших пока не поступала.
Ранее у берегов Шри-Ланки 4 марта потерпело крушение военное судно Ирана IRIS Dena. С корабля спасены и госпитализированы около 30 моряков.
