сегодня в 06:26

После пожара в Якутии возбуждено уголовное дело

После пожара в Якутии, в результате которого погибли пять человек, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

«После локализации пожара на месте происшествия обнаружены тела трех детей 2011, 2014 и 2023 годов рождения, а также их матери и родственника 1971 и 1977 годов рождения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в реанимации остаются четырехлетняя девочка и ее мать.

На момент прибытия спасателей горел 2-й этаж частного дома по всей площади. В ликвидации пожара участвовали 10 человек личного состава и две единицы техники.

По предварительной информации, пожар произошел из-за короткого замыкания электропроводки.

При пожаре в частном доме в селе Нюрбачан в Якутии погибли 5 человек, еще двое пострадали.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.