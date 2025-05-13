После покушения на актера из «Убойной силы» Леонова-Гладышева завели дело

В Санкт-Петербурге силовики возбудили дело о покушении на убийство актера, президента региональной гильдии киноактеров, легендарного майора Шишкина из «Убойной силы» и автора фирменного «ядрена батона» Евгения Леонова-Гладышева, сообщает «Mash на Мойке» .

В 2018 году актер получил очень серьезные травмы на Парнасе. Обстоятельства происшествия так и не выяснили. После этого случая 73-летний Леонов-Гладышев еле выкарабкался. Он не ходил, не узнавал людей и до сих пор восстанавливаться. Ему помогает жена.

Супругу актера и свидетелей по делу вновь стали допрашивать по событиям 7-летней давности. Тогда народному артисту около станции метро пробили голову. У него диагностировали ушиб головного мозга, открытую черепно-мозговую травму, линейный перелом височной кости.

Он тогда рассказал, что летом 2018 года собирался в Москву на утреннем поезде — на съемки передачи — и пешком отправился до станции. Около входа в вестибюль к актеру подошли двое неизвестных, они поговорили, а потом все как в тумане. В сознание артист пришел в больнице.

Леонов-Гладышев и его родные полагают, что его избили. После этого актер проходил длительное лечение и реабилитацию в разных медучреждениях, не мог сам ходить. Только недавно он почувствовал себя относительно лучше. Личности мужчин, которых описал пострадавший, и их возможная причастность к избиению все еще не установлены.