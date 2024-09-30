После ДТП с фурой и автобусом на Кубани завели уголовное дело

После ДТП с участием фуры и автобуса в Краснодарском крае возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщается в Telegram-канале СУ СК по региону.

Авария произошла вечером 29 сентября в районе станицы Старокорсунской.

По предварительной информации, водитель грузовика, двигаясь на участке автодороги «Темрюк — Краснодар-Кропоткин», выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом, в результате чего произошло возгорание транспортных средств. Водитель фуры погиб на месте.

Число пострадавших после ДТП с участием грузовика и автобуса в Краснодарском крае возросло до 31 человека.