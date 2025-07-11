После ДТП с автобусом в Домодедово возбуждено уголовное дело
После ДТП с участием рейсового автобуса в подмосковном Домодедове возбуждено по статье об оказании небезопасных услуг, сообщили в пресс-службе ГУ СК по Московской области.
Точное число пострадавших устанавливается. Пока известно, что за медицинской помощью обратились не менее семи человек.
По данным экстренных служб, в результате аварии пострадали 14 человек.
Ранее авария произошла возле Домодедово. На трассе М-4 «Дон» столкнулись большегруз и автобус.