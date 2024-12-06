После детской резни в краснодарской школе Следком возбудил уголовное дело

Следователи отреагировали на резню в одной из школ поселка Российский Краснодарского края, в ходе которой пострадали минимум два ребенка, и возбудили уголовное дело сразу по двум статьям, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

После происшествия в школе, следователи возбудили уголовное дело по статьям ч.2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство, совершенное группой лиц» и ч.1 ст. 293 УК РФ «Халатность». Предварительно установлено, что между группой подростков произошел конфликт, который перерос в драку. В какой-то момент один из подростков нанес непроникающие ранения ножом двум мальчикам.

«Угрозы их (пострадавших — ред.) жизни не имеется. Точное количество пострадавших в результате инцидента уточняется», — сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В образовательном учреждении работают следователи и криминалисты. Все обстоятельства случившегося устанавливаются, ход расследования уголовного дела на контроль взял краевой Следственный комитет.

Ранее сообщалось, что администрация школы, где произошла детская резня, не успела закупить услуги ЧОП, хоть и подала соответствующую заявку еще 10 дней назад. По данным СМИ, конфликт между детьми случился на почве разных музыкальных вкусов.