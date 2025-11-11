сегодня в 14:06

После частичного обрушения горнолыжного комплекса в Подмосковье возбудили дело

В Красногорске начато расследование в связи с инцидентом на горнолыжном комплексе, где частично обрушился фрагмент конструкции при его демонтаже, сообщили в СУ СК РФ по Московской области .

Территориальным следственным отделом ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ» в связи с обрушением фрагмента конструкции горнолыжного центра «Снежком», происшедшим в процессе его демонтажа в городе Красногорске.

Вследствие обрушения элементов постройки пострадали находившиеся поблизости транспортные средства. Информация о наличии пострадавших среди граждан в настоящий момент уточняется. На месте происшествия работают сотрудники следствия и эксперты-криминалисты.

Ранее сообщалось, что в результате происшествия пострадали минимум два человека. Оба травмированных обратились за помощью к медикам.

