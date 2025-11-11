Число пострадавших при обрушении конструкции «Снежкома» выросло до двух

За помощью медиков после обрушения части конструкции горнолыжного комплекса «Снежком» в Красногорске обратились два человека, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на областной Минздрав.

Одного пострадавшего врачи осмотрели на месте происшествия, он отказался от госпитализации. Второго человека пришлось доставить в травмпункт для оказания помощи.

Ранее сообщалось, что один человек числится пострадавшим при обрушении части конструкции горнолыжного комплекса. Его накрыло волной из камней и песка.

В Сети появились кадры самого момента обрушения конструкции, которая находилась на самом верху здания. Огромная глыба с грохотом рухнула вниз, накрыв мусором и камнями все вокруг. Машины засыпало землей, у многих разбиты стекла и фары, дыры видны в фасаде дома.

