После атаки БПЛА ВСУ в одном районе Воронежской области ввели режим ЧС

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Гусев: из-за пожара после атаки БПЛА ВСУ в части Воронежской области ввели ЧС

ВСУ атаковали Воронежскую область беспилотниками, однако пять из них уничтожили российские войска. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.

В Острогожском районе после атаки украинских беспилотников начался пожар и детонация взрывоопасных объектов. В трех населенных пунктах ввели режим чрезвычайной ситуации для ликвидации последствий.

Жителей села и СНТ вывезли. Суммарно эвакуировали 200 человек. Для них работает пункт временного размещения.

Также в результате атаки ВСУ получили ранения двое жителей Воронежской области. Одну женщину увезли в больницу, она в тяжелом состоянии. Другая получила только небольшие синяки.

Гражданские объекты, за исключением линии электропередач в одном из населенных пунктов Острогожского района, целы. В одном селе есть проблемы с подачей электричества. Детонация пока продолжается, сотрудники служб ликвидируют последствия.

Ранее российские войска отразили налет беспилотников ВСУ на три региона РФ. Помимо Воронежской, дроны сбили в Белгородской и Брянской областях.