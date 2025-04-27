Посетители горящих бань в Москве выбегали в тапочках, спасаясь из огня

Посетители банного комплекса, загоревшегося на востоке столицы, выбегали на улицу в резиновых тапочках, чтобы спастись от огня, сообщает SHOT .

Банный комплекс на Яузской аллее загорелся в воскресенье. Площадь пожара составляет около 1,5 тыс. кв. м. Огонь тушат с помощью вертолетов.

Некоторые отдыхавшие успели переодеться, а еще прихватить купальники из бани. Но часть вещей персонал оставил около ограды. Многие до сих пор остаются на месте ЧП и следят за тушением огня. Часть стоит в резиновых тапочках.

Возможно, там произошел перегрев трубы бани, из-за этого загорелся дымоход в срубе.

На станцию Белокаменная прибыл пожарный поезд.