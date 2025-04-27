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Вертолеты МЧС вылетели для тушения пожара в банном комплексе на востоке Москвы

Два вертолета Ка-32 «Московского авиационного центра» вылетели для тушения крупного пожара в банном комплексе на востоке города, сообщает пресс-служба МЧС России.

Сообщение о пожаре поступило в воскресенье днем по адресу: Яузская аллея, дом № 8. Прибывшие на место пожарно-спасательные расчеты установили, что произошло возгорание в банном комплексе.

Площадь пожара составляет около 1,5 тыс. кв. м. Всего повреждения в результате пожара повреждения получили 7 зданий. Из рядом стоящих строений эвакуированы порядка 25 человек.

В настоящее время на месте работают более 90 сотрудников МЧС и 25 единиц спецтехники.