Посетителей столичного ТЦ «Бутово Молл» эвакуировали из-за задымления
Фото - © Фотобанк Лори
В Москве посетителей торгового центра «Бутово Молл» эвакуировали из-за появившегося задымления, сообщает «Осторожно, Москва».
Очевидцы рассказали, что ЧП произошло в ТЦ, расположенном в Чечерском проезде.
Как уточнили в торговом центре, по предварительным сведениям, эвакуацию привели из-за задымления на фудкорте. Иные обстоятельства уточняются.
Ранее в подвале Третьяковской галереи в Москве произошел пожар. Спасатели эвакуировали 11 человек.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.