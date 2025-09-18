Посетителей столичного ТЦ «Бутово Молл» эвакуировали из-за задымления

сегодня в 18:54

Очевидцы рассказали, что ЧП произошло в ТЦ, расположенном в Чечерском проезде.

Как уточнили в торговом центре, по предварительным сведениям, эвакуацию привели из-за задымления на фудкорте. Иные обстоятельства уточняются.

Ранее в подвале Третьяковской галереи в Москве произошел пожар. Спасатели эвакуировали 11 человек.

