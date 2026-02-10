Порвал куртку и обматерил: водитель не выпускал ребенка из автобуса в Приморье

Во Владивостоке водителя автобуса обвиняют в грубом поведении. Он матерился и не выпускал школьника из транспорта, сообщает Newsbox24.tv .

Конфликт начался из-за оплаты проезда. Водитель автобуса маршрута № 14 потребовал от школьника деньги повторно, уверяя, что в первый раз оплата не прошла.

Из-за этого он не выпускал ребенка из транспорта на Зеленом бульваре, а также хватал за плечо и в результате порвал куртку. Кроме того, мужчина забрал у подростка телефон и карту. При этом он курил и матерился.

Прокуратура Приморья отреагировала на инцидент. Как заявили в ведомстве, на данный момент устанавливаются обстоятельства случившегося. В рамках проверки будет дана оценка действиям водителя и тому, как перевозчик выполняет требования закона о защите прав пассажиров.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.