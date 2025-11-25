Porsche на огромной скорости влетел в ребенка на «зебре» в столичном Куркино

В столичном районе Куркино автомобиль Porsche сбил ребенка, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Врачи борются за жизнь школьника, сообщает SHOT .

ДПТ произошло вечером 25 ноября. По предварительным данным, ребенок возвращался домой после кружка из школы. Когда он переходил дорогу по «зебре» на зеленый свет, в него влетел на огромной скорости кроссовер Porsche.

Автомобиль перед этим обогнал автобус, после чего врезался в школьника. Как отмечают очевидцы, удар был чудовищным — ребенок сначала отлетел вверх, а затем упал на асфальт. Также перед самой аварией люди слышали резкий звук торможения. Вероятно, водитель Porsche мог превысить скорость.

Сейчас на месте работают экстренные службы. Пострадавший находится в машине реанимации. О его состоянии ничего неизвестно.

