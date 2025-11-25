Porsche на огромной скорости влетел в ребенка на «зебре» в столичном Куркино
В столичном районе Куркино автомобиль Porsche сбил ребенка, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Врачи борются за жизнь школьника, сообщает SHOT.
ДПТ произошло вечером 25 ноября. По предварительным данным, ребенок возвращался домой после кружка из школы. Когда он переходил дорогу по «зебре» на зеленый свет, в него влетел на огромной скорости кроссовер Porsche.
Автомобиль перед этим обогнал автобус, после чего врезался в школьника. Как отмечают очевидцы, удар был чудовищным — ребенок сначала отлетел вверх, а затем упал на асфальт. Также перед самой аварией люди слышали резкий звук торможения. Вероятно, водитель Porsche мог превысить скорость.
Сейчас на месте работают экстренные службы. Пострадавший находится в машине реанимации. О его состоянии ничего неизвестно.
