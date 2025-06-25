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Депутат Милонов счел порносайты экстремизмом и призвал запретить их в России

Сайты с порнографией нарушают российские традиции и являются проявлением экстремизма, считает зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов. Он считает, что порносайты должны быть запрещены на территории России, сообщает Газета.ru .

«Сто процентов необходимо [запретить]. Порносайты — нарушение нашей традиции, уважительного отношения к женщине. Это экстремизм», — сказал законодатель.

Сегодня, 25 июня, парламент Киргизии также проголосовал за запрет порносайтов на территории республики. Депутаты страны заявляли, что приняли законопроект ради «защиты моральных и нравственных ценностей общества».

Ранее депутат Милонов призвал закрыть телепроект «Дом-2».

