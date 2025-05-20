Милонов призвал закрыть «Дом-2»

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что реалити-шоу «Дом-2» давно утратило актуальность и должно быть снято с эфира. По его словам, подобные форматы вредят обществу и пропагандируют аморальные ценности, сообщает Общественная Служба Новостей .

Реалити-шоу «Дом-2» в 2021 году покинуло эфир ТНТ и продолжает выходить на телеканале «Ю». Несмотря на протесты ряда депутатов, программа все еще находит отклик у зрителей. Однако парламентарий Виталий Милонов убежден: шоу нужно закрыть.

Он считает, что проект давно потерял зрительский интерес, раз даже ТНТ отказался от него. По мнению депутата, «Дом-2» пропагандирует разврат и не несет никакой культурной или социальной ценности.

«Это не телешоу, а публичный дом. Кузница будущих шлюх и морально опустившихся людей. Нормальный гражданин туда не пойдет», — заявил Милонов.

Он отметил, что в Госдуме уже поднимался вопрос о запрете реалити-форматов, подобных «Дому-2» и «Битве экстрасенсов». По его словам, такие передачи формируют у зрителей искаженные представления о жизни, подменяя реальность агрессивным и примитивным контентом.

«Если бы я увидел, что мой ребенок смотрит подобное, я бы выкинул телевизор. Нам нужно отбирать у страны такие шоу, а не поддерживать их рейтинги», — добавил депутат.

Милонов признался, что сам уже давно не смотрит телевидение и предпочитает сосредоточиться на работе.