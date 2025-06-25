Порезавший работника «Татнефти» в Москве оказался представителем крупного банка

Пострадавшим от ножа в московском отеле на Сущевском валу оказался сотрудник «Татнефти» Раушан М., утверждает Baza . По данным канала, мужчину порезал представитель крупного банка Никита М., с которым он познакомился на конференции.

Раушан пересекся с Никитой во время мероприятия. Мужчины познакомились и узнали, что оба приехали из Татарстана. После конференции новые знакомые пошли в престижную гостиницу Holiday Inn.

Придя в номер, представители банковского и нефтяного сектора решили выпить алкоголь. После этого между ними завязалась ссора, во время которой Никита схватил туристический нож и ударил Раушана в живот.

По итогу представитель «Татнефти» получил проникающее ранение передней брюшной стенки и повреждение печени. Сейчас он находится в реанимации.

Изначально СМИ сообщали, что сотрудник «Татнефти», которого ранили в отеле на Сущевском валу, прибыл в столицу для прохождения курсов по повышению квалификации.