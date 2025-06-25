Чиновник нефтяной компании получил ножом в живот в топовой гостинице Москвы

В Москве госпитализировали председателя профкома крупной нефтяной компании, утверждает «МК: срочные новости» . По данным журналистов, чиновника увезли в больницу из престижного отеля на Сущевском валу, где он получил ножевое ранение в живот.

Представитель компании прибыл в столицу для прохождения курсов по повышению квалификации. Мужчина остановился в престижном отеле, но получил ранение в живот.

Остается неясным, в каком состоянии находится пострадавший и при каких обстоятельствах он был ранен. Информации о задержании предполагаемых подозреваемых также не приводится.

Ранее в подмосковном Домодедове мужчина с ножом порезал знакомого, которого приревновал к своей возлюбленной. Нападение произошло в лифте жилого дома.