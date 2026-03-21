Попытку самоубийства пресекли полицейские и спасатели на юге Москвы

Сотрудники полиции и спасатели пресекли попытку самоубийства на юге Москвы. Мужчина пытался покончить с собой из-за трагедии в семьей, сообщает «МК: срочные новости» .

В субботу утром москвич позвонил своему брату и заявил, что собирается покончить с собой, так как 3 дня назад погибла его супруга. Родственник сообщил о звонке в полицию.

В квартиру мужчины на Нагатинской улице прибыли сотрудники полиции и МЧС. Хозяина обнаружили в бессознательном состоянии с признаками суицида. Прибывшая бригада скорой помощи госпитализировала мужчину.

