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Попкорн чуть не убил 3-летнего малыша в Москве

Попкорн чуть не убил трехлетнего мальчика в Москве. Ребенок случайно проглотил зернышко, когда употреблял продукт, сообщает SHOT .

У ребенка повысилась температура. Он начал сильно кашлять, вел себя вяло.

Родители ребенка испугались. Они подумали, что у мальчика началась пневмония, и позвонили в скорую помощь. Малыша забрали в Детскую городскую клиническую больницу №9 имени Г.Н. Сперанского в Москве.

Врачи заметили, что у ребенка кукурузное зерно застряло в левом бронхе. Оно начало превращаться в попкорн, что и оказалось причиной одышки.

Зерно убрали с помощью бронхоскопа. Ребенок полностью выздоровел через 10 суток.

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