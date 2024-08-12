Попавший в ВСУ экс-сосед Зеленского спас российского бойца и сдался в плен

Украинский военнослужащий Юрий Д. нес на себе раненого российского бойца 2 км, а затем сдался в плен, сообщил военкор Александр Сладков в своем Telegram-канале .

Военкор добавил, что в плен солдата ВСУ взяло подразделение им. Александра Невского.

Украинский военный в ходе допроса рассказал, что перевязал истекающего кровью российского бойца, который 8 дней провел в плену у ВСУ. Затем он 2 км нес его на себе, чтобы доставить в тыл российской армии.

Мужчина также отметил, что лично знает президента Украины Владимира Зеленского и его супругу. Они были соседями в Кривом Роге.

Кроме того, Юрий негативно отозвался об украинской армии. Он отметил, что сослуживцы попытались его убить еще до сдачи в плен, ранив его в ногу. А ВС РФ мужчина, наоборот, похвалил за хорошее отношение к пленным.

Ранее в плен сдался украинский военнослужащий, задержанный в Беловском районе Курской области. Он рассказал о главной цели напавших на регион подразделений ВСУ.