Попали в окружение: стритрейсеры водили огромный хоровод вокруг машины ДПС

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Стритрейсеры и дрифтеры завели хоровод вокруг машины ДПС в Улан-Удэ

Сотрудники ДПС в Улан-Удэ приехали, чтобы разогнать нелегальных стритрейсеров и дрифтеров, но сами попали в окружение. Вокруг них начали водить огромный хоровод, сообщает Mash .

Стритрейсеры показывали свои «умения» у ТЦ «Пионер». Сотрудники ДПС прибыли, чтобы прекратить несанкционированные гонки, но дрифтеры, взявшись за руки, стали водить вокруг них огромный хоровод.

Справиться с толпой самостоятельно у правоохранителей не получилось, пришлось вызывать подкрепление. Административный протокол составили на четырех нарушителей.

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