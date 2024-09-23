Пообещали $20 тыс за работу: двое школьников сожгли вертолет в Омске

Парни смогли проникнуть на авиабазу вечером 21 сентября. Они бросили в Ми-8 бутылку с зажигательной смесью, а после этого скрылись с места происшествия. Их оперативно задержали. Оказалось, что злоумышленники — 16-летние школьники.

Ребята рассказали, что задание по поджогу они получили через мессенджер Telegram. Им обещали за работу выплатить 20 тыс. долларов, но денег они не получили.

Ранее в сентябре 13-летние подростки пробрались в аэропорт Ноябрьска через дырку в заборе. Они сожгли вертолет, потому что им пообещали за это 5 млн рублей. Задание они получили в мессенджере.