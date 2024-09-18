Поможет, чем сможет: Милохин не приедет в РФ после поджога дома приемного отца

Тиктокер Даня Милохин решил не приезжать в Россию из Дубая после поджога дома приемного отца Дмитрия Тюленева. Блогер окажет помощь родным дистанционно из-за страха попасть под грядущий осенний призыв, сообщает SHOT .

По словам Тюленева, правоохранители изъяли видео с камер и допросили соседей, поиски поджигателя продолжаются. Огонь не успел серьезно повредить дом — к счастью, никто не спал, поэтому пожар быстро потушили. Повреждения есть только на участке.

Милохин из ОАЭ вышел на связь с приемным отцом и спросил, какая помощь необходима, куда обратиться, чтобы поймать злоумышленников. При этом ехать в РФ скандальный блогер не собирается. Он постоянно находится на связи с родными: они обмениваются сообщениями, иногда звонят друг другу.

Дом приемного отца Милохина попытались сжечь на Кубани в ночь на 15 сентября. Во двор кинули коктейль Молотова и записку, в ней блогера предложили отправить на СВО, а «семейку — в ад».