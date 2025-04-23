Полыхающая в «Москва-Сити» машина попала на видео

Появилось видео пожара в автомобиле в «Москва-Сити»

В Сети опубликовано видео, как утверждается, загоревшегося на парковке в «Москва-Сити» автомобиля. На кадрах виден объект, охваченный пламенем, сообщает «Осторожно, Москва» .

По данным столичного главка МЧС России, машина загорелась на подземной парковке на Пресненской набережной. Ее тушат сотрудники чрезвычайного ведомства.

«112» утверждал, что перед пожаром автомобиль взорвался. По информации SHOT, в это время в «Москва-Сити» были слышны три взрыва.

Информации о наличии пострадавших не поступало. Причины пожара выясняются.