Полыхающая в «Москва-Сити» машина попала на видео
Появилось видео пожара в автомобиле в «Москва-Сити»
1:11
В Сети опубликовано видео, как утверждается, загоревшегося на парковке в «Москва-Сити» автомобиля. На кадрах виден объект, охваченный пламенем, сообщает «Осторожно, Москва».
По данным столичного главка МЧС России, машина загорелась на подземной парковке на Пресненской набережной. Ее тушат сотрудники чрезвычайного ведомства.
«112» утверждал, что перед пожаром автомобиль взорвался. По информации SHOT, в это время в «Москва-Сити» были слышны три взрыва.
Информации о наличии пострадавших не поступало. Причины пожара выясняются.