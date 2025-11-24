Полностью разложился: опубликовано фото страшного ДТП с «Жигулями» в Москве
«Жигули» на огромной скорости влетели в дерево в СНТ «Жохово» в Новой Москве
Фото - © Телеграм-канал «МК: срочные новости»
В СНТ «Жохово» в Новой Москве «Жигули» на огромной скорости въехали в дерево. Водитель, находившийся за рулем, погиб, сообщает «МК: срочные новости».
На месте ДТП обнаружили документы. Погибшим мог оказаться 26-летний парень.
Судя по фото, «Жигули» получили сильные повреждения. Восстановить транспортное средство вряд ли будет возможно.
Ранее несколько машин попали в ДТП на внешней стороне 66-го километра МКАД. Столкновение произошло рядом с Волоколамским шоссе.
