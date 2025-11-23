На внешней стороне 66-го км МКАД произошло ДТП
Несколько автомобилей попали в ДТП на внешней стороне 66-го километра МКАД (в районе Волоколамского шоссе), сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.
На место происшествия прибыли оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Отмечается, что движение затруднено на 3 километра. Водителей просят выбирать пути объезда.
Ранее массовое ДТП случилось на внешней стороне 19-го километра МКАД. Инцидент произошел неподалеку от Бакинского бульвара в Москве.
