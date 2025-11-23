На внешней стороне 66-го км МКАД произошло ДТП

Происшествия

Несколько автомобилей попали в ДТП на внешней стороне 66-го километра МКАД (в районе Волоколамского шоссе), сообщили в  пресс-службе столичного Дептранса.

На место происшествия прибыли оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Отмечается, что движение затруднено на 3 километра. Водителей просят выбирать пути объезда.

Ранее массовое ДТП  случилось  на внешней стороне 19-го километра МКАД. Инцидент произошел неподалеку от Бакинского бульвара в Москве.

